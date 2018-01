Vivement moqué et critiqué après la finale, le styliste de Miss Belgique se défend

« C’est quoi cette vieille imitation de Victoria’s Secret ? », « C’est Victoria’s CheapCret » ou encore « La chorégraphie #VictoriasSecret du pauvre ». Les critiques ont été rudes, samedi soir, sur les réseaux sociaux, à l’égard de la finale du concours Miss Belgique et notamment du défilé en lingerie « à la manière des Anges de Victoria’s Secret ».

Pour rappel, la marque réalise, chaque année, des défilés sublimes remplis de plumes, d’ailes d’anges et de mannequins également sublimes. Le hic, c’est qu’ici, on était loin du glamour de la marque américaine. Très loin même. Du coup, sur les réseaux sociaux, les internautes se sont moqués des tenues et, par conséquent, du travail du styliste qui les a réalisées, à savoir Roman Vandycke (photo), 24 ans, originaire de Ciney.

> Il tient aujourd’hui à remettre les choses dans leur contexte et explique dans quelles conditions il a dû créer les ailes.

> Son témoignage en intégralité.