Brexit: la NVA s'inquiète d'une absence d'accord entre Londres et Bruxelles

Les discussions sur le Brexit ont livré le mois passé un premier résultat. Le Royaume-Uni et les négociateurs européens ont conclu un accord le 8 décembre sur la première phase du divorce: un accord «équitable» sur les droits des citoyens, sur la facture du retrait du Royaume-Uni et sur la question de la frontière avec l’Irlande. Même si ces trois points doivent encore être développés, les négociateurs peuvent désormais se concentrer pour trouver un accord sur une période de transition et sur les conditions des futures relations entre l’Europe et les Britanniques.

Mme Rose a immédiatement expliqué aux parlementaires belges pourquoi elle se présentait devant la Chambre. «De cette façon, vous pouvez connaître directement la position britannique et me poser des questions.» Peter Luyckx a saisi l’occasion pour demander à la diplomate pourquoi tant le gouvernement de Theresa May que l’Union européenne tiennent compte du scénario où les négociations capotent et où les Britanniques quittent donc l’Union européenne le 30 mars 2019 sans accord. «La N-VA n’a jamais été partisane d’une négociation en deux phases», a-t-il expliqué. «Nous trouvons toujours qu’une bonne mise en oeuvre, et si nécessaire une période de transition plus longue, sont beaucoup plus importantes qu’un accord rapide. Nous ne voulons certainement pas d’un scénario du ’no deal’.»

«C’est pourquoi cela nous inquiète que les deux parties travaillent à un plan de secours. C’est mieux de garder la confiance et de ne pas développer plus ce genre de scénarios.»

Alison Rose a répondu que la priorité du gouvernement de Theresa May était bien de trouver un accord. «Mais on m’a déjà critiquée - peut-être à raison - parce que le Royaume-Uni n’était pas mieux préparé à un ’non’ au referendum sur le Brexit. Nous devons à tout le moins réfléchir aux options s’il n’y avait pas d’accord, mais notre priorité est évidemment d’obtenir un accord.»

Interrogée sur la probabilité d’un scénario inverse, c’est-à-dire que le Brexit soit retiré, l’ambassadeur a répondu qu’elle serait «folle de dire ’jamais’». Mais elle a précisé immédiatement que le Parlement britannique a validé à une majorité importante le résultat du referendum. En d’autres termes: une volte-face des Britanniques n’est pas du tout à l’ordre du jour pour le moment. Mardi matin, le président du Conseil européen, Donald Tusk, indiquait encore que les Européens ne rejetteraient pas les Britanniques s’ils changeaient d’avis.