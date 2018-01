Home-jacking à Thuin et Merbes-le-Château : 10 et 9 ans de prison

Belga

La cour d’appel du Hainaut a condamné, mardi, deux hommes coupables de deux extorsions commises chez des couples homosexuels, en avril et mai 2016. A.L et M.M contestaient les faits et avaient demandé leur acquittement. La cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleroi et a condamné A.L, récidiviste, à une peine de dix ans de prison. Par contre, elle a diminué la peine infligée à M.M, qui passe de 10 à 9 ans de prison.