Mons: perquisitions au sein des locaux de Toit&Moi

Quelques rétroactes s’imposent. En février 2014 et en janvier 2015, de lourdes plaques de bardage qui habillent la façade des tours « Elsa Triolet » et « Flora Tristan » à Jemappes s’effondrent les unes après les autres… Par chance, personne n’est touché ; néanmoins Toit & Moi, la société de logement social de Mons-Borinage, qui gère cette cité, se doit de réparer au plus vite. Ce qui est fait, mais non pas au cours d’un grand chantier unique. Les deux incidents font l’objet de trois marchés, deux par procédure négociée sans publicité et un pour urgence impérieuse. Au final, c’est la même entreprise qui emporte les trois marchés. C’est précisément ce qui fait tiquer la société wallonne du logement (SWL).

