Tour Down Under: André Greipel remporte la première étape

Il s’agit de sa 17e victoire d’étape sur le tour australien, vainqueur au général en 2008 et 2010.

L’Allemand André Greipel a remporté la première étape du Tour Down Under en Australie, grande course de reprise du calendrier WorldTour qui se déroule jusqu’à dimanche.

Au terme de 145 km de course, entre Port Adelaide et Lyndoch, le coureur de la formation belge Lotto Soudal a devancé au sprint le local de l’épreuve, Caleb Ewan (Mitchelton-Scott).

Le champion du monde slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe) se glisse sur la 3e marche du podium de l’étape, devant le champion olympique Elia Viviani (Quick-Step).

Le premier Belge, sur les six qui ont pris le départ de l’étape, est à retrouver en 48e position : Laurens De Vreese, du team Astana.