Mons: les réactions de la majorité PS-cdH et du MR après le conseil communal

Le groupe PS : « Depuis que le MR a rejoint les rangs de l’opposition, les conseils communaux sont devenus des arènes d’invectives et d’agressivité d'un niveau jamais vu en Wallonie. De plus, les conseils qui débutent à 18h se poursuivent de manière quasi systématique jusqu’au milieu de la nuit, en raison d'une volonté systématique d'obstruction de la part du MR. La dernière séance s’est par exemple terminée vers 4h du matin. À lui seul, un membre du groupe MR monopolise de 30 à 40% du temps de parole du conseil qui compte 45 membres! Cette attitude, qui a gagné en intensité depuis la diffusion des conseils sur Facebook, se traduit par une recherche systématique par le MR de la polémique, la tenue de propos agressifs et outranciers à l'égard d'autres membres du conseil, qu'ils soient issus de la majorité ou de l'opposition. »

Le groupe MR : « C'est beaucoup de tristesse que je ressens ce soir après le rejet de l'intégralité des motions du groupe MR lors du conseil communal de la Ville de Mons, écrit Georges-Louis Bouchez. De la tristesse pour les Montoises et les Montois qui attendaient nos interventions au sujet de la CALVA de Spiennes, des modifications du sens de circulation dans la rue Pierre Dewit à Havré ou encore pour les habitants de Nimy en attente d'un mur anti-bruit sur l'autoroute, promis depuis 15 ans, sans oublier notre devoir de sauver l'emploi à la bibliothèque des comtes de Hainaut. Que devrais-je dire par ailleurs de l'urgence pour le passage du Centre qui était aussi à notre programme ? Ces points étaient tous d'intérêt communal, il s'agissait de faire notre devoir. »

Le groupe cdH : « Nous constatons simplement un usage abusif des motions à des fins particratiques et personnelles. C’est un fait, le conseil communal est pris en otage à des fins particratiques et personnelles. Au cdH, nous regrettons vivement cette attitude qui se fait au détriment des Montois et qui contribue au bashing permanent de notre si belle cité. »