Un djihadiste potentiel sur six est un converti à l’Islam. Ils représentent en effet 13,5 % des quelque 620 noms (voire un peu plus) figurant sur la liste des Foreign Terrorist Fighters (FTF) et 16 % des Homegrown terrorist fighters(HTF), d’après les chiffres du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA).

C’est le pourcentage constaté pour les catégories 1 à 5 des FTF. Si on vous parle des HTF dans la foulée, on sent que vous allez nous maudire. Pas de panique, on vous explique tout ça.

