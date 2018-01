Alors que la deuxième soirée de blinds était diffusée sur La Une ce mardi, on apprend que la fin de cette 7e saison devrait être marquée par une nouveauté : l’arrivée du nouveau colistier de Maureen Louys, au rôle un peu différent des saisons précédentes. Et en termes de coanimation, parlons plutôt d’une colistière car, selon les éléments qui nous reviennent, c’est une jeune femme qui aurait été choisie, au terme d’un casting en décembre dernier, pour assurer quelques interventions les mardis soirs durant des lives (qui débuteront à la fin mars).

Dans les couloirs de la RTBF, le nom de Cécile Djunga, la miss météo du service public et actuellement sur scène avec son spectacle, circule. C’est sur elle que ce serait arrêté le choix de La Une et de la production de « The Voice Belgique ». D’autres personnalités de la RTBF (hommes et femmes) ainsi que d’anciens candidats de « TheVoice » avaient pris part aux castings, mais l’ancrage plus jeune (déjà amorcé par les ondes urbaines de Tarmac) souhaité pour cette nouvelle édition du télécrochet aurait influencé le choix, apprend-on par ailleurs.

Ce serait donc la première fois que le rôle occupé successivement par Adrien Devyver et Walid – et quelque peu modifié cette saison – serait attribué à une jeune femme !