L'après «C'est vous qui le dites» pour Benjamin Maréchal: tout ce que vous ignoriez sur l'animateur numéro 1 des matinales

« Dans tout le flot de questions à gérer hier en matinée, j’ai reçu un coup de fil de la crèche car mon fils avait 40 de fièvre et que je devais venir le chercher d’urgence. J’ai foncé avec lui à l’hôpital. J’y ai passé tout l’après-midi à parler allaitement etc. C’est comme si mon fils Harry m’avait dit : « papa, la réalité c’est pas ce que tu faisais ! ». Hier, sans « matinale », Benjamin Maréchal en a profité pour faire la grasse mat’. Enfin, selon lui… « Je me suis levé à 6 heures ! (plutôt que 4 heures). J’ai lu la presse, mais, cette fois, sans noter les sujets ! C’était pour ma culture personnelle ! », sourit-il.

> À quoi ressemble la vie de Benjamin Maréchal en dehors de VivaCité ?

> Qui est-il réellement ? Il nous dit tout ce qu’on ignorait.