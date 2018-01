De Los Angeles, Laeticia Hallyday veillera sur la tombe de Johnny

Après plus d’un mois à Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy ont quitté l’île pour Los Angeles, après un « au revoir » déchirant au cimetière de Lorient où repose la star.

Et même si « elle a la sensation d’abandonner son homme », comme le révélait VSD, Laeticia a pensé à tout pour veiller à distance sur « son homme ».

Laeticia et le manager de Johnny, Sébastien Farran, avaient rencontré il y a quelques jours un fleuriste pour s’assurer que la tombe du rockeur resterait fleurie. De quoi veiller sur lui encore quelque temps, elle qui a été obligée de rentrer rapidement à Los Angeles. De retour dans leur maison des États-Unis, ses filles pourront enfin retrouver les chemins de l’école, alors qu’elles n’allaient plus aux cours à cause du comportement des autres élèves.

Pour rappel, Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d’un cancer du poumon contre lequel il se battait depuis plus d’un an.

Enterré le 11 décembre dernier, sa tombe était visitée tous les jours par son épouse Laeticia, qui avait un jour craqué en pleine rue.