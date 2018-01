Des rafales jusqu'à 100 km/h durant la nuit de mercredi et jeudi matin, avertit l'IRM

Belga

Les rafales pourront atteindre mercredi 80 à 85 km/ h le long du littoral, avertit mardi soir l’Institut royal météorologique (IRM). Une dépression de tempête passera jeudi sur la Mer du Nord et entraînera des rafales de 80 à 100 km/h sur tout le pays mercredi en fin de nuit et jeudi matin. Dès ce mardi soir, une accumulation de plusieurs centimètres de neige sera par ailleurs possible en Haute Belgique.