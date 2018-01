De nombreuses difficultés sont signalées ce mercredi matin sur les routes de la province de Luxembourg et sur la province de Liège aussi. La neige tombe ou est tombée, rendant les routes glissantes. La E25 est fermée à hauteur de la Baraque Fraiture et il y a des accidents sur la E411.

Il y a eu de la grêle par endroits et de la neige sur le sud du pays pendant la nuit. Quelques centimètres de neige sont tombés par endroits, dès 200-300m d'altitude. Il y a une petite couche de neige, suffisante pour rendre les routes glissantes en de nomùbreux endroits. Des camions sont signalés en difficultés sur la E25.

La route a dû être fermée à hauteur de la Baraque Fraiture.

Un accident s’est produit à Marche-en-Famenne sur la E411 en dirtection de Namur.

Un camion est en ciseau sur la E42 à hauteur de Saint-Vith.

Et dans l’Entre-Sambre et Meuse aussi on signale plusieurs accidents dus au verglas du côté de Mettet et Walcourt.

Prudence donc si vous prenez la route dans l’est et le sud du pays.