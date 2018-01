108 kilos pour 1m90: le président Trump se porte bien mais doit faire attention à sa ligne

Afp

Le médecin de la Maison Blanche a dressé mardi le tableau d’un Donald Trump en «excellente santé» sans le moindre indice de troubles cognitifs et qui devrait le rester jusqu’à la fin de son mandat, voire d’un deuxième s’il est réélu en 2020. Seul petit bémol au milieu d’une série d’indicateurs au vert: le 45e président américain de l’histoire, 108 kg pour 1m90, doit surveiller sa ligne et faire un peu plus d’exercice.