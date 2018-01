Météo: des averses intenses de pluie ou de neige pour débuter la journée

Les maxima seront compris entre 0 et 7° et le vent sera assez fort avec des pointes des 60 à 70 km/h, voire 80 km/h à la mer.

La nuit débutera, elle, par un temps sec avec des éclaircies temporairement plus larges et moins de vent. La nébulosité augmentera ensuite raidement et une zone de pluie atteindra la Côte vers minuit et traversera le pays d’ouest en est. De la neige fondante est attendue dans le centre et l’est du pays. Les températures seront comprises entre -2 et 5°.

Comme annoncé mardi par l’IRM, d’importantes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h sont au programme.

Jeudi matin, il fera plus sec. Mais la trêve sera de courte durée, et les averses seront nombreuses en cours de journée, revêtant parfois un caractère hivernal en dépit des températures positives (5° en Ardenne, 10 ailleurs). Le vent sera toujours bien présent, avec des pointes atteignant 90 km/h voire plus au sud du pays.

Vendredi connaîtra un scénario assez semblable, avec une baisse des températures, qui tourneront autour des 5°.

Il fera plus sec samedi, mais pas plus chaud. Il pourrait légèrement geler au cours de la nuit.

Dimanche, il fera gris et humide.