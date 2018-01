Partez à la découverte du Charleroi du futur!

Qui aurait pu parier il y a, à peine quelques années, que Charleroi allait enclencher une mutation, à ce point, spectaculaire ? Soyons honnête, pas grand monde. Certes, la machine commerciale Rive Gauche, portée des investisseurs privés, a accéléré la transformation de la ville. Mais le retour des investisseurs, justement, ne serait pas possible sans la dynamique de renouveau impressionnante enclenchée par la Ville de Charleroi.

À travers l’ouvrage « Charleroi Métropole », distribué mardi soir en marge des vœux de la Ville, celle-ci met en valeur l’ensemble des projets portés par et pour la ville, tant au cœur de Charleroi, que dans ses districts. Et les Carolos ont déjà pu avoir un aperçu des plus grands projets, annoncés en grande pompe. Le projet des trois palais à la ville haute (des Congrès, des Beaux-Arts et des Expositions), le Left Side Business Park et la marina, ou encore le projet River Towers.

> Mais aussi la rénovation de l’avenue Paul Pastur et de la rive droite, le campus universitaire et de la redynamisation du quartier du triangle à la ville basse.

> Et le centre historique de Charleroi n’est pas l’unique endroit à être profondément modifié. Dans un futur plus ou moins lointain, chacun des cinq districts va connaître une mutation.