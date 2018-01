L'Australien Caleb Ewan remporte la 2e étape du Tour Down Under (vidéo)

Le jeune coureur australien de l’équipe Mitchelton-Scott Caleb Ewan a remporté mercredi la deuxième étape du Tour Down Under, première épreuve WorldTour de la saison 2018. Au terme de 148,6 km de course, entre Unley et Stirling, en Australie, le natif de Sydney a réglé le sprint, devançant notamment sur la ligne d’arrivée le champion du monde Peter Sagan, 4e, ou encore son compatriote Jay McCarthy (Bora-hansgrohe), 3e. La formation Mitchelton-Scott réalise un une-deux au sommet, avec le Sud-Africain Daryl Impey deuxième de l’étape juste derrière son jeune coéquipier.

🇦🇺 CALEB CRACKS SAGAN 🇦🇺



You little ripper 🙌🏻 @CalebEwan has just blitzed world champion @petosagan on the line to win Stage 2!!!#TDU pic.twitter.com/dy6igT9rRM — Santos Tour Down Under 🐨🚴 (@tourdownunder) 17 janvier 2018

Après s’être classé deuxième de la première étape du Tour Down Under mardi, Caleb Ewan, 23 ans, enfile par la même occasion le maillot ocre de leader du classement général de l’épreuve. Il est suivi, au général, de son coéquipier Daryl Impey. Deux Bora-hansgrohe suivent, avec Peter Sagan à 12 secondes, devant Jay McCarthy (même temps). L’Australien Nathan Haas, du team Katusha-Alpecin, dans les 10 premiers mardi et mercredi, complète le top 5.

Pour Caleb Ewan, il s’agit de la 7e victoire d’étape au Tour Down Under, lui qui avait remporté pas moins de 4 étapes l’an dernier sur les routes de cette course en terres australiennes.

Comme mardi, un des animateurs de la journée a été l’Australien Will Clarke (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale), présent dans l’échappée du jour.

Mercredi, les coureurs doivent se rendre de Glenelg à Victor Harbor, une étape longue de 146,5 km finissant avec une boucle à parcourir à trois reprises. Une montée de catégorie 1, à 7.6 %, est au programme en première moitié d’étape.