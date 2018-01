Tour Down Under: la troisième étape raccourcie à cause de la chaleur

On attend plus de quarante degrés ce jeudi dans l’ouest de l’Australie.

La troisième étape du Tour Down Under, première épreuve WorldTour de la saison, sera raccourcie jeudi à cause des fortes températures attendues jeudi en Australie. Avec plus de 40 degrés attendus, l’organisation veut protéger la santé des coureurs.

« Leur santé passe avant tout le reste, tout comme celle des spectateurs et des collaborateurs. Les conditions seront vraiment difficiles », a déclaré Mike Turtur, directeur de couse.

Initialement longue de 146,5 km entre Glenelg et Victor Harbor, la 3e étape compte désormais 26 km de moins. Après sa victoire dans la deuxième étape, l’Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) est leader au général.