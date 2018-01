Ce mardi soir, les quatre coaches de « The Voice » se sont retournés pour Valentine. Sa voix envoûtante les a émus aux larmes. Mais le choix de la jeune femme s’est finalement porté sur Matthew Irons, membre de Puggy.

Valentine sur le plateau de « The Voice Belgique ».

Dès les premières notes, le charme opère. Matthew Irons est le premier à buzzer. Il est rapidement suivi par BJ Scott et Vitaa. Cette année, les quatre coaches veulent absolument Valentine dans leur équipe. Âgé de 20 ans, le talent est originaire de Cambron-Saint-Vincent (Lens). Il y a trois ans, lors de la 4ème édition, la jeune femme avait tenté sa chance, mais n’avait pas été retenue.

Valentine a reçu un coup de téléphone de Sébastien Ministru, journaliste et chroniqueur radio, peu avant de monter sur scène. Il est fan de l’artiste lensoise. Souvenez-vous, il était à l’origine des messages d’indignation diffusés sur Pure FM. « Rendez-nous Valentine, rendez-nous Valentine », scandait l’équipe de Snooze à l’époque. Sébastien Ministru lui apporte une nouvelle fois son soutien. « Si on ne se retourne pas pour Valentine, je suis prêt à organiser une Nuit Debout », assure-t-il.

Sous le charme

Lors du second blind, Valentine a pris des risques. Elle a interprété l’un des célèbres titres du groupe britannique Police, « Roxanne ». Pari gagné : le jury s’est levé pour l’applaudir à la fin de sa prestation. « Tu as une voix exceptionnelle », déclare Matthew Irons, bouche bée. Il est tellement touché qu’il peine à trouver ses mots. « Je t’en supplie, viens dans mon équipe », l’implore-t-il. BJ Scott, qui ne s’était pas retournée lors de la 4ème saison, a passé un « moment magique ». Elle voulait découvrir la créature avec cette voix d’ange, souligne-t-elle. Vitaa, de son côté, a les larmes aux yeux. Elle cherche désespérément une voix comme celle de Valentine, confie-t-elle. « Je t’emmènerai loin », lui promet-elle. Slimane, lui, a été subjugué par Valentine. Il espère être amené à travailler avec l’artiste, et pourquoi pas, lui écrire des chansons.

Chez Matthew

Même si tous les coaches l’ont touchée, Valentine est restée sur son premier choix. Elle rejoint l’équipe de Matthew. Son coach a désormais quatre talents, BJ Scott aussi. Slimane se démarque avec ses sept talents. Vitaa reste un peu à la traîne avec deux talents.