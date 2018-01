Michelle a commandé, comme beaucoup de monde, sa nourriture en ligne: mais elle n'a pas eu affaire à un livreur comme les autres...

C’est à la mode depuis quelques mois/années : de plus en plus de personnes font appel à des sociétés qui proposent de préparer ou juste de vous apporter votre repas, à votre domicile. Mais ce à quoi peu de gens pensent, c’est que les livreurs ont, naturellement, besoin de vos coordonnées. Les livreurs peuvent donc vous contacter (pour préciser l’heure de leur arrivée) et savent où vous habitez.

Si l’utilisation de ces données reste privée dans la grande majorité des cas, il arrive qu’il y ait certains abus. Michelle Midwinter, 33 ans, en a fait la mauvaise expérience il y a quelques jours. Car visiblement, la Britannique n’avait pas laissé le livreur qui venait de lui apporter son repas indifférent.

Un soir, elle a ainsi reçu un sms d’une personne qu’elle ne connaissait pas. Lorsqu’elle lui a demandé à qui elle avait affaire, elle a répondu qu’elle était « un fan », avant de lui avouer qu’elle était la personne qui venait de lui livrer son repas. Petit à petit, les messages sont devenus plus nombreux, et plus insistants : « Belle nuit, chérie, à la prochaine si tu fais une nouvelle commande ».

« Au début, j’étais choquée que ma vie privée ait été bafouée. Mais j’ai vraiment commencé à me sentir quand j’ai réalisé qu’il savait où j’habitais », a expliqué Michelle aux médias locaux. « Le pire, c’est que je n’osais pas aller au restaurant pour le signaler, car qui sait ce qu’il peut se passer s’il est renvoyé. Il connaît mon adresse ».

Après réflexion, Michelle a tout de même décidé de prévenir le service clients de « Just eat ». Mais elle a eu une nouvelle douche froide après son échange via un chat. Toutes les remarques, négatives et positives, sont en effet prises en compte concernant le service, « mais nous n’avons pas département plaintes ». Finalement, pour le « désagrément », la jeune femme s’est vue proposer un bon d’achat d’une valeur de 5 livres sterling. Et lorsque Michelle a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un « désagrément », mais d’un « comportement déplacé et dégoûtant », son interlocutrice lui a proposé un bon d’achat de… 10 livres sterling.

Just a snippet of Just Eat’s response to my receiving unsolicited messages from the guy who had just delivered my food. Nice one Just Eat! Apart from him using my number in this way surely being in breach of privacy laws etc, they don’t really seem to take it seriously do they?? pic.twitter.com/OVZkl0IW5f