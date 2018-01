Victoria Marche

Angèle a 20 ans et une dramatique histoire à raconter. Victime de Jonathan Devillet, la Limbourgeoise a eu une chance immense dans son malheur : celle de ne pas être atteinte par le V.I.H. On aurait pu penser que ce serait un soulagement mais que du contraire, les ragots, insultes, messages méchants et discriminants en tous genres n’ont pas cessé de pleuvoir. Alors que le procès du Spadois s’est déroulé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers, le harcèlement a repris de plus belle.