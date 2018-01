Templeuve : le cuisiniste a été enlevé par un ancien collaborateur qui a été arrêté

Le cuisiniste de Templeuve a été enlevé et séquestré par un ancien collaborateur, selon nos confrères de France 3. L’ancien employé était accompagné d’un complice. Ils ont menacé de mort Benoît Bensaïd et ont même menacé de violer sa femme s’il ne répondait pas à leurs injonctions. Ils voulaient retirer de l’argent avec sa carte bancaire...

Le commerçant de Templeuve a heureusement pu s’enfuir du garage dans lequel il était séquestré à Lens (F) et alerté les voisins. Il avait les yeux bandés et les bras attachés, mais il a immédiatement reconnu son ancien collaborateur avec lequel il avait eu des soucis. L’ancien collaborateur a été arrêté par la police et son complce identifié. Benoît Bensaïd, 46 ans, a été blessé aux côtes et reste fortement choqué.

Nord Eclair avait révélé en exclusivement l’enlèvement du cuisiniste dont le magasin se trouve juste à côté du bureau de police de Templeuve.