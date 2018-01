Quelques heures après ce selfie entre meilleures copines, Brittney a perdu la vie: la photo a été déterminante pour les enquêteurs

Sur le selfie ci-dessus, Cheyenne et Brittney sourient, sont complices. Mais ce que les deux meilleures amies ne savent pas à ce moment-là, c’est que l’une d’entre elle va mourir quelques heures plus tard, tuée par l’autre.

Car ce soir-là, à Saskatoon, au Canada, les deux jeunes filles sont de sorties. Et comme l’explique CBC, elles vont beaucoup boire, et une histoire d’amour avec un garçon va provoquer une dispute entre les jeunes femmes. Jusqu’au drame. En pleine rue, furieuse et dans un état second, Cheyenne va finri par étrangler Brittney, qui finira par perdre la vie.

Deux ans après les faits, le juge vient de condamner la jeune femme de 21 ans à sept ans de prison pour homicide involontaire. Cheyenne a toujours affirmé ne se souvenir de rien de cette soirée, mais n’a jamais contesté avoir tué sa meilleure amie.

C’est le selfie en question qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à elle. Sur la photo, Cheyenne porte une ceinture. Et cette même ceinture a été retrouvée juste à côté du corps sans vie de Brittney.