Vidéo choc: un numéro de cirque tourne mal, un lion et un tigre s'attaquent violemment à un cheval

Un numéro de cirque lors d’une répétition a très mal tourné, en Chine, il y a quelques jours, lorsqu’un lion et un tigre se sont attaqués à un cheval. Heureusement, l’animal a finalement survécu et « se porte bien », selon les responsables.

Les organisateurs de ce cirque chinois avaient des plans un peu fous pour séduire les spectateurs. Un lion et un tigre devaient grimper sur le dos d’un cheval en pleine course. De quoi en mettre plein les yeux aux personnes ayant payé leur billet...

Sauf que tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Lors d’une répétition, le cheval a, semble-t-il, donné involontairement un coup au lion. Il n’en fallait pas plus pour énerver les deux félins qui se sont attaqués à l’équidé. Durant de longues secondes, et malgré de nombreux coups de fouets, le tigre et le lion ont mordu et griffé le cheval.

Finalement, les deux agresseurs ont fini par lâcher prise. Selon le porte-parole du cirque, le cheval « se porte bien » et a même déjà pu rejouer le spectacle. Le numéro s’est déroulé normalement quelques heures plus tard.