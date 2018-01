Le nouveau régime d'épargne-pension n'est pas encore d'application

Le régime d’épargne-pension sera adapté sur base de deux formules. Dans la première formule, en versant un montant maximum de 940 euros par an, le client bénéficiera d’un avantage fiscal de 30%, soit un montant maximum de 282 euros. Dans le second cas, en versant un montant se situant entre 940 et jusqu’à 1.200 euros par an, le client bénéficiera d’un avantage fiscal de 25% (montant maximum de 300 euros).

«Les consommateurs belges doivent donc faire preuve d’encore un peu de patience avant de pouvoir demander que leur épargne-pension ne soit versée dans une nouvelle formule. Les institutions financières ne pourront traiter ces demandes effectivement qu’à partir du moment où le nouveau régime d’épargne-pension entrera en vigueur», rappelle Febelfin.