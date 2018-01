Donald Trump: ces photos qui ne vont pas jouer en sa faveur...

Les moindres faits et gestes de Donald Trump sont scrutés. Et la moindre maladresse du nouveau président des USA est rapidement partagée sur les réseaux sociaux et différents médias, ce qui joue rarement en sa faveur.

Mais il faut reconnaître que le successeur d’Obama ne fait rien pour qu’on l’épargne. Nouvelle preuve avec cette série de photos sur lesquelles on voit Donald Trump remonter dans son avion Air Force One avec sa femme et son fils Baron. Et sur les clichés, on remarque que le chef des Républicains préfère protéger sa coiffure avec un parapluie plutôt que de… protéger ses proches du vent.

Un manque de galanterie qui n’est évidemment pas passé inaperçu et qui est massivement partagé sur la toile.