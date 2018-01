Awans: Maxime Bourlet mis au ban du MR local

La tension est à son paroxysme entre la section locale des Réformateurs d’Awans et l’actuel président du CPAS, pourtant MR lui aussi. D’un côté, il y a les actuels bourgmestre et échevine Pierre-Henri Lucas et Catherine Streel. De l’autre Maxime Bourlet. Ce dernier est carrément banni de toute activité politique.

La rupture semble consommée entre Pierre-Henri Lucas et Catherine Streel d’un côté et Maxime Bourlet de l’autre. Le bourgmestre d’Awans et son échevine, qui est également la présidente de la section locale des libéraux, ne font en effet pas mystère de leur « malaise » par rapport à Maxime Bourlet, président du CPAS, MR également. Et pour cause, puisque ce dernier est tout simplement ignoré par ses condisciples. Il n’est ainsi plus convié aux réunions de groupe ni à celles de la section communale.

> «Personne n’est dupe. Publifin n’est qu’un bon prétexte.»

