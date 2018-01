Si de nombreuses stars étaient présentes ce samedi-là, que ce soit sur les Champs-Élysées ou lors de la cérémonie religieuse à La Madeleine, Charles Aznavour avait, lui, choisit de ne pas se montrer.

« J’ai été très affecté. J’ai mal vécu ce qui s’est passé autour de la mort de Johnny, avec tous ces gens qui ont prétendu être ses meilleurs amis », a-t-il indiqué à La Dépêche.

Avant d’appuyer ses propos sur France 2, dans l’émission Thé ou Café. Il a fait son deuil de son côté, loin des regards indiscrets : « J’ai pris une décision différente des autres. J’ai vu trop des gens qui se disaient des amis. Ça m’a énervé, j’avais déjà vu ça. J’ai décidé de prendre le deuil à la manière arménienne. Quand on perd un être cher, on prend le deuil pour 40 jours. J’ai pris le deuil. Voilà. »

Il n’a pas regardé la diffusion de cet hommage national rendu à son ami, qui était diffusé sur toutes les chaînes de télévision. « Ce n’est pas un spectacle. Je comprends que les gens regardent, c’est autre chose. Mais moi, je n’avais pas envie de le faire. En plus, j’étais à l’étranger »