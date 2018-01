Les propos chocs de Brigitte Bardot sur le harcèlement sexuel: «Beaucoup d'actrices font les allumeuses puis viennent raconter qu'elles ont été harcelées»

Invitée à se prononcer sur les actrices qui dénoncent le harcèlement sexuel, l’ancien sex-symbol de 83 ans n’a pas mâché ses mots. Et visiblement, Brigitte Bardot ne soutient pas du tout les mouvements MeToo ou BalanceTonPorc, qui ont suivi l’affaire Weinstein qui a éclaté à Hollywood il y a déjà quelques semaines.

« Concernant les actrices, et pas les femmes en général, c’est, dans la grande majorité des cas, hypocrite, ridicule, sans intérêt » déclare-t-elle à Paris-Match. « Cela prend la place de thèmes importants qui pourraient être discutés. Moi, je n’ai jamais été victime d’un harcèlement sexuel. Et je trouvais charmant qu’on me dise que j’étais belle ou que j’avais un joli petit cul. Ce genre de compliment est agréable », poursuit-elle.

Avant d’aller beaucoup plus loin et de remettre en cause le comportement des actrices. « Il y a beaucoup d’actrices qui font les allumeuses avec les producteurs afin de décrocher un rôle. Ensuite, pour qu’on parle d’elles, elles viennent raconter qu’elles ont été harcelées… En réalité, plutôt que de leur profiter, cela leur nuit. »

On ne doute pas que ses propos risquent de créer la polémique et provoquer de nombreuses réactions.