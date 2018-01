Rafales de vent annoncées sur tout le pays dans les prochaines heures: le numéro d'urgence 1722 activé!

Le vent va souffler, ce soir, cette nuit et demain jeudi dans la journée sur tout le pays. Le SPF Intérieur a donc décidé d’activer le numéro 1722, réservé aux urgences… non -urgentes.

Le vent va souffler fort dans les prochaines heures et jusque jeudi soir. Selon l’IRM, des pointes de 80 km/h dans l’intérieur et de 90 ou 95 km/h au littoral sont attendues pour ce mercredi soir.

Et ce sera pire ce jeudi. « Le vent se renforcera encore et des rafales de 90 à 105 km/h ou un peu plus pourront se produire. Les pointes de vent les plus élevées concerneront fort probablement l’ouest du pays et les provinces proches des Pays-Bas et de l’Allemagne », explique l’Institut royal météorologique.

Vu les conditions annoncées, le SPF Intérieur a décidé d’activer le numéro 1722, dès ce soir minuit. Ce numéro sert aux personnes qui ont besoin des pompiers à cause de dégâts liés à la tempête.

Plus d’infos dans les prochaines minutes.