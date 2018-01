Les énergies renouvelables devront représenter 35% de la consommation européenne en 2030

A l’heure actuelle, le renouvelable représente environ 17% de la consommation énergétique européenne.

Alors que les États membres s’étaient mis d’accord pour atteindre un objectif contraignant de 27% d’ici douze ans, les eurodéputés se sont montrés plus ambitieux. «Les plus progressistes avaient même proposé 40%», a souligné Marc Tarabella (PS/SD), regrettant une «farouche opposition politique» à cette initiative.

L’objectif de 35%, finalement validé par les députés, vaudra pour l’ensemble de l’Union.

«Le Parlement a redoré le blason de l’UE. Ce n’est certes pas la panacée mais un chiffre bien plus ambitieux que les indigents 27% proposés par la Commission et le Conseil», a souligné le Luxembourgeois Claude Turmes (Les Verts/ALE) à l’issue du vote.

«Malheureusement, le Parlement a échoué à établir des critères de durabilité satisfaisants sur la biomasse solide: on pourra continuer à brûler des arbres en Europe, ce qui est une absurdité climatique et économique», a-t-il regretté. La semaine dernière, 650 scientifiques étaient montés au créneau à ce sujet, arguant que l’augmentation des énergies renouvelables en Europe ne devait pas passer par le fait de couper et brûler des arbres entiers.

La position arrêtée ce mercredi par le Parlement sur le renouvelable lui servira de base pour les futures négociations avec le Conseil, qui rassemble les Etats membres de l’Union, et la Commission.

Quel que soit le compromis qui émergera des discussions, il aura un impact sur la politique énergétique en Belgique, ou la part de renouvelables était, à en croire l’office statistique Eurostat, parmi les plus faibles des membres de l’Union européenne en 2015. Avec 7,9% de sa consommation provenant de sources renouvelables, elle figurait en queue de peloton avec le Luxembourg et Malte (5% chacun), ainsi que les Pays-Bas (5,8%).

Outre la question du renouvelable, les eurodéputés se sont penchés sur celle de l’efficacité énergétique, en adoptant une proposition visant une réduction de la consommation d’énergie dans l’UE de 35% d’ici à 2030. Le Parlement a toutefois renoncé, contrairement aux souhaits de la gauche et des écologistes, à rendre contraignant l’objectif qui sera fixé à chaque pays pour sa contribution à l’objectif global.

La députée Anneleen Van Bossuyt (N-VA/ECR) craint toutefois que les objectifs trop élevés décidés en matière d’efficacité énergétique limitent la croissance et chassent certaines industries hors de l’UE, vers des pays aux règles environnementales plus souples.

Sur les bancs de la gauche, Marie Arena (PS/S&D) estime pour sa part qu’avec les décisions prises ce mercredi, l’UE affirme «sa volonté d’atteindre son objectif de jouer un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique, en cohérence avec l’Accord de Paris».