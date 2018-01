Les Diables rouges affronteront, en guise de préparation au Mondial 2018, l’Arabie Saoudite, une nation qualifiée pour le tournoi russe. Financièrement, l’Union belge y trouvera plus que largement son compte, puisqu’elle percevra un montant d’un million d’euros de la part de sa consœur saoudienne. Une manière de combler pour moitié le manque à gagner de 2 millions encouru en novembre dernier lorsque, sous la pression des clubs anglais et d’une partie des internationaux évoluant en Premier League, elle avait été contrainte d’annuler la tournée prévue en Asie avec deux rencontres très lucratives. Dont l’une face à la Chine et l’autre contre un adversaire sud-américain.

Il s’agira, comme prévu, du seul rendez-vous de début de printemps pour les Diables. Il faudra ensuite attendre la fin mai pour les voir réapparaître en match préparatoire pour la Coupe du Monde. La première date devrait concerner la venue du Portugal au stade Roi Baudouin. On se souvient qu’en mars 2016, juste après les attentats de Bruxelles, la rencontre face à la Seleçao avait failli être annulée avant d’être inversée in extremis pour être disputée à Leiria (2-1).