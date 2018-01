Un Belge et un Danois à la tête de deux des forces navales permanentes de l'Otan

Des officiers belge et danois viennent de prendre le commandement des deux des quatre forces navales permanentes de l’Otan, l’une composée de navires de lutte contre les mines et l’autre de bâtiments de guerre, a annoncé l’Alliance atlantique.

Le capitaine de frégate belge Peter Ramboer a pris lundi pour près d’un an la tête du «Standing NATO Mine Counter-Measures Group One» (SNMCMG1) - l’une des deux flottilles de l’Otan spécialisées dans la lutte contre les mines marines - lors d’une cérémonie militaire à la base navale de Zeebrugge. Il a succédé au commandant letton Gvido Laudups à la tête de cette force dont le champ d’action se concentre sur les mers du Nord et Baltique ainsi que le nord de l’Atlantique.

Son état-major a embarqué à bord du navire néerlandais Zr.Ms.A900 Mercuur pour une durée de six mois avant de s’installer à bord du navire belge de commandement et de soutien logistique A960 Godetia au second semestre.

Le commodore danois Søren Thinggard Larsen a pour sa part pris le commandement du «Standing NRF Maritime Group One» (SNMG-1) lors d’une cérémonie organisée également lundi, mais à Bergen (Norvège). Cette flottille est principalement composée de frégates fournies à tour de rôle par les pays de l’Otan du nord de l’Europe ainsi que par les Etats-Unis et le Canada. C’est d’ailleurs la frégate canadienne HMCS Charlottetown qui en est le navire-amiral.

L’Otan dispose en tout de quatre forces permanentes, deux SNMG - l’une au nord et l’autre au sud - et de deux SNMCMG. Elles sont à la disposition de la force de réaction très réactive de l’Alliance, la «Very High Readiness Joint Task Force» (VJTF).