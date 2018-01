Il était le «meilleur ami» de Johnny Hallyday: Carlos nous a quittés il y a exactement 10 ans!

Le 17 janvier 2008, il y a exactement 10 ans, Carlos était foudroyé par un cancer à l’âge de 64 ans. Avec sa célèbre bouille et ses chemises à fleur, il a fait danser la France et la Belgique durant les années 70 et 80. Mais il était aussi le meilleur ami de Johnny Hallyday. Zoom sur quelques clips mémorables…

Carlos était à l’image de ce que disent de lui ceux qui l’ont bien connu: un homme plus profond et plus intelligent que ce que pouvaient laisser croire ses blagues parfois lourdes. Et aussi quelqu’un qui n’avait rien à cacher. Un véritable déconneur dont les clips font désormais des vidéos cultes du net. Et au distributeur de boissons fraîches, on a tous un petit pincement au cœur en pensant aux célèbres publicités pour Oasis.

Carlos, Yvan-Chrysostome de son vrai prénom, était le fils de la célèbre psychologue Françoise Dolto. Il avait débuté sa carrière en 1962 en remplaçant Lucien Morisse sur Europe1. Il deviendra ensuite l’assistant de Sylvie Vartan à la demande de son grand ami, Johnny Hallyday.

«J’aime la fête, les blagues et les bêtises», nous avait expliqué Carlos en 2003. «Mais je fais les choses qui n’ont aucune importance avec le plus grand sérieux. Il ne faut pas se tromper sur les comiques… Les angoisses, je n’en suis pas exempt. Mais le bonheur, c’est de ne pas emmerder les gens avec les problèmes qu’on a. Faut pas geindre, c’est insupportable pour les autres. Et il suffit de voyager pour se rendre compte qu’il y a beaucoup plus malheureux.»

À la mort de Carlos, Johnny s’était exprimé en ces termes: «Il était mon meilleur ami, je suis paumé».