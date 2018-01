Ryanair veut ouvrir quatre bases en France d'ici à 2019

Ryanair n’a plus de base en France depuis 2011 et la fermeture de celle de l’aéroport de Marseille-Provence.

«Nous pensons raisonnablement pouvoir doubler d’ici trois ou quatre ans notre trafic en France» en passant de près de 10 à 20 millions de passagers par an, en basant «30 avions dans quatre bases régionales», a expliqué M. O’Brien au cours d’une conférence de presse à Paris.

La compagnie envisage une ouverture de ces bases à «l’hiver 2018 ou à l’été 2019», a-t-il ajouté.

Un millier de salariés sous contrat local, dont environ 300 pilotes, y seront affectés.

Le choix des aéroports où seront installées ces bases n’a pas encore été tranché mais Beauvais (près de Paris, où Ryanair représente 80% du trafic, ndlr), Nantes (ouest), Toulouse (sud-ouest), Lyon (est), et Marseille (sud-est), ont été cités parmi de possibles points de chute.

La compagnie à bas coûts irlandaise indique détenir 6% de parts de marché en France - contre 15% en Europe - et est présente sur 31 aéroports. Elle compte 87 bases en Europe mais aucune en France.

Selon M. O’Brien, la décision d’ouvrir des bases en France, qui permet d’optimiser les rotations des avions et de multiplier les destinations desservies, est motivée par «un environnement économique plus favorable en France avec le nouveau gouvernement» et par la reconnaissance des syndicats par Ryanair qui «offre de nouvelles opportunités en France» à la compagnie.

Ryanair a changé de cap en décembre en décidant de reconnaître les syndicats, alors qu’elle ne voulait négocier jusqu’à présent avec ses pilotes qu’au sein de comités locaux de représentation.

La compagnie avait été condamnée en octobre 2013 pour non respect du code du travail français entre 2007 et 2010. Elle a aussi été inculpée en janvier 2017, soupçonnée d’avoir employé de 2011 à 2014 des salariés sous statut irlandais sans respecter le droit social français.