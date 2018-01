An.D. avec B.BT

Samedi soir, une jeune Liégeoise de 19 ans qui faisait la fête à Bruxelles avec des amis, a été emmenée de force jusque Charleroi où elle a été séquestrée et violée durant tout le week-end avant d’être secourue par la police dans la nuit de lundi à mardi. Deux de ses agresseurs ont été interpellés sur place. Hamid et Elias ont des antécédents judiciaires lourds malgré leur jeune âge (21 et 24 ans). Elias venait d’ailleurs tout juste de sortir de prison voici trois mois à peine. Des vérifications sont en cours, notamment sur les GSM : ils auraient filmé les scènes !