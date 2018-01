«Ce n'est plus votre maison, c'est la nôtre»: un couple de retraité obligé de vivre dans une caravane car leur maison est squattée

Jean-Claude et Simone Nolmans vivaient à Bruxelles depuis leur enfance. Mais depuis plusieurs mois, ils ne peuvent plus profiter de leur habitation car des SDF se sont emparés de leur bien durant leurs trois mois de vacances. Depuis, le couple vit dans sa caravane… à Vresse-sur-Semois !

Jean-Claude et Simone Nolmans, tous les deux âgés de plus de 70 ans, aimeraient pouvoir récupérer leur domicile à Bruxelles au lieu de devoir vivre dans leur seconde résidence… une caravane. Malheureusement, leur maison est occupée par des squatteurs. Et l’expulsion ordonnée par le juge prendrait, selon le couple, plus de temps que prévu. « En avril 2017, nous sommes partis en vacances à Vresse-sur-Semois durant plusieurs mois. Nous sommes pensionnés donc nous avons le temps. Finalement, nous avons voulu revenir chez nous début novembre 2017 comme il faisait plus froid. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait trois chiens dans notre corridor… »

> « Ce n’est plus votre maison. C’est la nôtre ». Le couple a été poussé hors de chez lui.

> Face à ce cauchemar, Jean-Claude appelle la police. Mais selon ses dires, elle n’a pas beaucoup réagi.

> Le couple est maintenant contraint de vivre dans des conditions difficiles. Le couple s’explique en vidéo.