Plan wallon d'investissement: «Surtout un plan de communication» réagit Ecolo

Le député vert voit dans ce plan «une démarche positive dans son principe», qui consacre «un revirement à 180 degrés pour certains au sein de la coalition et en particulier pour le MR, qui voit enfin les investissements comme un élément positif à mettre œuvre et non plus comme une dépense comme les autres, qui devrait être payée cash l’année de sa réalisation».

Mais, poursuit Stéphane Hazée, «ce plan d’investissement, pour être crédible, doit reposer sur des moyens réels et additionnels» et non être du «recyclage de moyens déjà dévolus aux investissements.» Or, à peine 100 millions d’euros, soit 2% du total du plan, sont réellement prévus sous cette législature, observe-t-il, estimant dès lors qu’il s’agit, à ce stade, d’un «plan de communication.»

Concernant les 31 projets annoncés mercredi par le gouvernement wallon, Ecolo estime que certains sont intéressants, notamment en matière d’énergies renouvelables, de transports en commun ou de maisons de repos, «même si c’est aussi l’inventaire de ce que le gouvernement n’a pas fait depuis quatre ans, en particulier en matière de mobilité».

D’autres projets, par contre, trouvent beaucoup moins grâce aux yeux du chef de groupe Ecolo, comme «le déploiement généralisé des compteurs communicants» ou les «autoroutes autour des aéroports».

Stéphane Hazée regrette enfin que les interlocuteurs sociaux, la société civile et l’opposition n’aient pas été associés dans le choix des projets retenus.