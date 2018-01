Dans une interview qu’elle avait accordée à un magazine il y a six ans, Stormy Daniels raconte les détails de sa liaison avec Donald Trump. Une nuit d’amour qui eut lieu juste après que Melania Trump ait accouché de leur fils, Barron, et qui refait aujourd’hui surface.

Stormy Daniels, star bien connue dans le monde du cinéma X, expliquait en 2011 au magazine InTouch, que sa relation avec Donald Trump avait été simple. « Le sexe n’était pas fou. Nous n’avons fait qu’une position. C’est ce à quoi vous vous attendez pour quelqu’un de son âge ».

« Ne t’inquiète pas pour Melania »

Dans cette interview de 2011, Stormy dévoilait d’autres détails, plus malsains, de sa rencontre avec l’actuel président des Etats-Unis. Elle et Trump se sont rencontrés en 2006, lors d’un tournoi de golf pour célébrités organisé au Nevada. À cette époque, Trump est déjà marié à Melania qui a accouché de leur fils, Barron, âgé de 3 mois à ce moment-là, rapporte le New York Post.

Elle avait accepté de retourner dans sa chambre d’hotel après le tournoi où, dit-elle, elle l’avait taquiné à propos de ses cheveux et lui avait posé des questions sur Melania. Des questions que Donald Trump avait soigneusement évitées. « Il m’a dit ‘Oh, ne t’inquiète pas pour elle’ ».

Il l’a comparée à sa fille, Ivanka

Puis Trump a finalement entrepris quelque chose avec la jeune femme. « Il était assis sur le lit et me disait ‘Viens ici’. Je lui ai dit ‘Nous y voilà’ et puis, on a commencé à s’embrasser. En fait, je ne me rappelle même pas pourquoi je l’ai fait, mais je me souviens que pendant que nous faisions l’amour, je me disais ‘Pourvu qu’il n’essaie pas de me payer’. Mais je me souviens avoir quand même pensé que s’il le faisait, ce serait beaucoup d’argent » raconte-t-elle.

Après lui avoir demandé un autographe sur un DVD de l’un de ses films, Donald Trump l’a comparée à sa fille, Ivanka. « Il m’a dit que j’étais quelqu’un qu’il ne fallait pas sous-estimer, que j’étais belle et intelligente comme sa fille » explique Stormy Daniels.

Quelques mois plus tard, cette love story que Donald Trump voulait continuer a pris fin. En effet, après leur première nuit, il lui avait promis de l’appeler tous les 10 jours et de la faire participer à son émission « The Apprentice ». Une dernière promesse qu’il ne pourra pas tenir et qu’il lui annoncera en juillet 2007, dans sa suite de Beverly Hills Hotel. « Il a continué à caresser mes cheveux et à m’embrasser dans le cou. Il m’a demandé si je pouvais rester mais j’ai dit que je devais y aller. Je suis parti, il a continué à m’appeler lors des mois suivant. Mais de moins en moins, avant de finalement cesser ».

Pour rappel, le Wall Street Journal révélait vendredi dernier que l’avocat du président américain avait offert 130.000 dollars à Stephanie Clifford, en octobre 2016. Ce geste avait pour but qu’elle garde le silence sur leur relation sexuelle. Une révélation qu’a nié Donald Trump.