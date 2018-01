Le moment venu, n'oubliez pas de réclamer votre pension d'entreprise: une nouvelle ASBL chargée d'informer les citoyens voit le jour

Ces plans de pension qui ne sont plus alimentés, on les appelle les « comptes dormants » ou les « affiliés non actifs ». Et, comme pour les banques, ne comptez évidemment pas sur les compagnies d’assurances pour courir après les bénéficiaires de ces jolis petits compléments à la pension légale.

> Quel est le profil type des personnes qui ne réclament pas leur pension complémentaire.

> Il existe désormais un moyen d’être notifié si vous n’avez pas reçu de pension complémentaire.

> Certaines contraintes empêchent de calculer le nombre exact de personnes concernées.