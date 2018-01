Un professeur aspergé d'essence dans une école d'Herstal: «Il n'y a aucune sécurité, moi-même, j'ai déjà été agressé par des personnes extérieures», confie un enseignant

Un arrêt de travail d’une heure a été annoncé à l’école polytechnique de Herstal suite à l’agression d’un professeur. La deuxième en un mois. La direction s’est réunie avec les professeurs et des représentants syndicaux de la CGSP-Enseignement pour informer le corps professoral de la situation et des mesures prises.

Les professeurs de l’école polytechnique de Herstal ont déclaré un arrêt de travail à 11 heures ce mercredi. La décision a été prise suite à l’agression d’un professeur. Celui-ci, vers 8 heures du matin, s’est fait violemment pousser au sol et asperger d’essence alors qu’il se rendait dans sa classe au 5 e étage du bâtiment. Son agresseur étant venu par l’arrière et ne sachant plus ouvrir les yeux, il n’a donc pas pu l’identifier. Rapidement, il perd l’équilibre et tombe à terre, en essayant tant bien que mal de se précipiter vers les escaliers en demandant de l’aide. Un collègue passant par là aperçoit le professeur presque inconscient et lui fait les premiers soins sur place.

