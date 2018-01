Naomi rate son poirier et se blesse lors d'un cours de gym: son papa dépose plainte contre la prof de sa fille de 7 ans

Il est remonté Jacky Panarisi. Remonté contre la prof de gymnastique de sa fille. Il l’accuse de ne pas avoir porté secours à Naomi, 7 ans, alors qu’elle venait de se blesser lors de son cours de gym de compétition, le 9 janvier dernier à Dison. « Naomi a fait un poirier et a raté sa réception. Sa tête est rentrée dans ses épaules », explique son papa qui suivait l’entraînement depuis une salle adjacente au hall sportif. Ce n’est pas à cause de la blessure que Jacky est en colère, mais sur la suite des événements qu’il explique de cette manière : « Naomi se relève, va dans un coin et commence à pleurer. La prof la voit faire son poirier, la voit se relever, dans ma tête je me dis, j’espère, qu’elle va intervenir. »

