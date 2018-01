Rappelez-vous, le 19 octobre 2015, des dizaines d’affiliés de la FGTB montaient sur le viaduc de Cheratte, boutaient le feu à des pneus et bloquaient la circulation sur la E40 durant toute la journée. L’affaire vient d’être examinée hier matin en chambre du conseil de Liège. Le parquet réclame le renvoi de 18 inculpés (l’un d’eux n’appartient pas à un syndicat) devant le tribunal correctionnel pour entrave méchante à la circulation.

Ils étaient vingt inscrits sur la liste des inculpés, mais deux pour lesquels le parquet a déjà réclamé le non-lieu. Parmi les 18 autres, quatre figures bien connues du syndicalisme : Thierry Bodson, le secrétaire général de la FGTB, Jean-François Ramquet, le secrétaire régional, Antonio Fanara (MWB-Liège) et Gianni Angelucci (FN Herstal). Les autres ? Des militants et ouvriers de base.

Tous avaient été inculpés « d’incendie et dégradations volontaires de biens publics » : à savoir les dégâts occasionnés à l’autoroute qui sont estimés à 100.000€. Mais aussi « d’entrave méchante à la circulation » car l’autoroute a été bloquée de 8h à 16h30 et que ces blocages ont peut-être occasionné la mort de deux personnes (voir plus bas).

Après avoir saisi les images RTBF et RTL et au terme de deux années d’enquête, le parquet de Liège estime qu’il y a des indices suffisant que pour les renvoyer devant un tribunal correctionnel.

>Mais, contrairement au juge d’instruction, ils n’ont finalement retenu qu’une seule prévention, celle « d’entrave méchante à la circulation ».

>Une marche arrière qui n’agrée pas les avocats de la Sofico et de la Région wallonne

>« Mes 17 clients sont arrivés après ! Ce ne sont donc pas eux qui ont dégradé l’autoroute, ni entravé la circulation » plaide l’avocat

>Un second dossier pour les 18 inculpés : 2 morts suite au blocage de la E40 ?