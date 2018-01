Mystery shopper: la Loterie prise à son propre piège!

Voici l’histoire de l’arroseur arrosé adaptée à la Loterie nationale. En décembre 2017, durant un mois et à l’occasion des fêtes, la Loterie a installé un «magasin éphémère» en plein centre-ville de Liège. Une opération qui a été menée en parallèle à Anvers, où elle avait déjà eu lieu en 2016. But de la manœuvre, selon la Loterie : mettre en avant ses produits, et plus particulièrement ceux développés pour les fêtes, comme les billets à gratter spéciaux.

> Les libraires ne voient pas nécessairement tout ça d’un très bon œil. L’un d’entre eux, Mathieu Brion, a piégé la Loterie de jolie façon .

> « Il semblerait que la Loterie nationale fait fi des pratiques qu’elle exige et impose à ses partenaires », explique-t-il.

> La Loterie se défend.