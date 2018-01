Un tir au but décisif de Hazard permet à Chelsea d'accéder aux 16e de la Cup

Chelsea a dû dépenser beaucoup d’énergies pour venir à bout de Norwich mercredi soir en 32e de finale de FA Cup. Obligés de jouer un match replay après le 0-0 d’il y a dix jours, les Blues ont dû se battre pendant 120 minutes (1-1) et attendre les tirs au but pour célébrer leur qualification. Eden Hazard a inscrit le tir au but décisif.