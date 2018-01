Open d'Australie: Flipkens et Schiavone sorties en double à Melbourne

En match d’ouverture sur le court numéro 22 de Melbourne Park, la Campinoise et l’Italienne Francesca Schiavone, lauréate de Roland Garros en 2010, ont été sèchement battues par la paire sixième tête de série de l’Open d’Australie, composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Chinoise Xu Yifan. En 1 heure et 2 minutes, la partie était pliée: 6-3 6-2 pour le duo sino-canadien.

Flipkens, classée 47e à la WTA en double, et Schiavone, 37 ans et 168e en double, sortent donc dès le premier tour. En simple, elles avaient auparavant respectivement été éliminées au deuxième tour et dès le premier tour. Mercredi, «Flipper» avait en effet subi la loi, en trois sets, de la Slovaque Magdalena Rybarikova, 21e mondiale.

Flipkens, 32 ans, est détentrice de deux titres WTA en double, décrochés l’an dernier à Bois-le-Duc, sur gazon, avec la Slovaque Dominika Cibulkova, et en 2016 à Séoul, sur dur, avec la Suédoise Johanna Larsson. Elle avait déjà été associée l’an dernier à la trentenaire italienne Schiavone pour Roland Garros, une association qui avait bien fonctionné puisque le duo avait atteint les quarts à Paris, avant de s’incliner face aux premières têtes de série et futures gagnantes du tournoi, Bethanie Mattek-Sands et Lucie Safarova.

Cette saison, sa préparation pour l’Australian Open n’a pas été optimale, la joueuse de Geel ayant souffert d’une inflammation à l’épaule qui ne lui a pas permis de suivre un programme d’entrainement complet à Melbourne.