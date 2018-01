Open d'Australie: David Goffin éliminé au deuxième tour par Julien Benneteau (résumé vidéo)

La terrible canicule (près de 40 degrés C°) qui s’est abattue, ce jeudi, sur Melbourne a eu raison de David Goffin, battu au 2 e tour de cet Open d’Australie par Julien Benneteau sur le score de 1-6, 7-6, 6-1, 7-6 en 2h54. Une énorme surprise dans le sens où le Liégeois était arrivé ici avec une belle cote dans le dos, suite à sa très bonne saison 2017.

Mais définitivement, David Goffin n’est pas un joueur fait pour la chaleur intense. Son petit moteur a du mal à trouver l’oxygène pour amener de l’explosivité dans son jeu. Pourtant, après un premier set remporté 6-1 en seulement 18 minutes, on avait tendance à croire que tout irait pour le mieux pour le n°1 belge. Surtout que Benneteau montrait d’emblée des signes de fragilité. Mais, petit à petit, Goffin s’est laissé endormir par un Français qu’il n’aime jamais défier. Son entraîneur lui avait demandé de tenter d’abréger les échanges, c’est tout le contraire qui allait se passer. Le Liégeois se laissait engluer dans cette touffeur ambiante, vraiment irrespirable, et n’allait plus jamais pouvoir s’en sortir. Goffin n’avait visiblement plus accès à son tennis dans ces conditions. Seul son service, par à-coups, lui permettait de souffler un peu (20 aces au total !), mais ce n’était pas suffisant pour espérer plus. Benneteau, sur les points importants, parvenait à faire la différence. On ne pourra pas reprocher au Belge de ne pas avoir tenté l’impossible face à un Parisien qui montrait aussi des signes de fatigue…

Mené 1-6, 7-6, 6-1, 5-3, il sauvait tout de même deux premières balles de match et recollait à 5-5 puis à 6-6 pour un tie-break qui aurait encore pu faire basculer la rencontre dans un 5 e set miraculeux. Mais non, alors qu’il menait 4-2 dans le tie-break, Goffin ne parvenait plus à prendre qu’un point sur les six suivants…, et c’est bien, Julien Benneteau, 36 ans, qui ira défier Fabio Fognini, samedi pour une place en huitième de finale.

Goffin n’avait plus été éliminé si tôt dans un Grand-Chelem depuis l’US Open 2016 (1 er tour) : c’est dire si la surprise est énorme, mais elle fait aussi, malheureusement, partie du sport.