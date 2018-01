Le champion olympique Elia Viviani, remporte la 3e étape du Tour Down Under (vidéo)

L’Italien (Quick-Step) s’est imposé au terme de 120,5 km de course entre Glenelg et Victor Harbor, après avoir déjà intégré le top 10 lors des deux premières étapes de la course australienne.

L’Italien Elia Viviani, de la formation belge Quick-Step, a remporté jeudi en Australie la 3e étape du Tour Down Under, première épreuve WorldTour de la saison. Le champion olympique s’est imposé au terme de 120,5 km de course entre Glenelg et Victor Harbor, après avoir déjà intégré le top 10 lors des deux premières étapes de la course australienne.

🇮🇹 VIVIANI WINS 🇮🇹@eliaviviani charges over the top of @CalebEwan to snatch @bigscreenvideo Stage 3!!! That was a monster finish!!#TDU pic.twitter.com/3BlV7ivKfi — Santos Tour Down Under 🐨🚴 (@tourdownunder) 18 janvier 2018

Il a devancé au sprint l’Allemand Phil Bauhaus (Sunweb), 2e de l’étape, et l’Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), qui portait le maillot ocre de leader du général après avoir été le plus rapide la veille. Ce dernier maintient la tête du général à l’issue de l’étape de mercredi, devançant Viviani de 10 secondes.

La troisième étape devait initialement parcourir 146,5 km, mais avait été raccourcie de 20 km par les organisateurs, en raison de la chaleur attendue jeudi.

Pour Viviani, il s’agit de la première victoire sous le maillot de la formation Quick-Step, après trois saisons chez Sky. Le coureur de 28 ans signe sa 50e victoire professionnelle en s’imposant à Victor Harbor.

Le champion du monde Peter Sagan (Bora-hansgrohe) a quant à lui de nouveau été battu au sprint. Il avait terminé 3e de la première étape, puis 4e de la deuxième. Mercredi, il a passé la ligne d’arrivée en 5e position. Au classement général, le Slovaque est 5e derrière son coéquipier Jay McCarthy.