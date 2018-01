V.P.

À l’Avenue de la Francophonie à Jemappes, dans une petite cité d’habitations sociales, à quelques encablures des grandes tours de la cité du Coq, « l’humidité » cause bien des tracas à une petite famille. À l’étage, dans les chambres et la salle de bain, tous les plafonds et une partie des murs ont littéralement été noircis par la moisissure. Une situation qui a un impact sur la santé de leur enfant le plus fragile qui souffre de bronchites à répétition…