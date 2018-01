Le Roi Philippe était en visite à Liège ce mercredi

C’est bien la première fois que les résidents du Foyer des Oprhelins basé à Cointe ont assisté à autant de passage dans leur maison. Les autorités liégeoises, les représentants de la presse, les forces de l’ordre… tous présents pour accueillir le Roi Philippe en visite à Liège.

Après un court entretien avec le directeur de l’établissement et les membres du personnel, le Roi s’est rapidement dirigé vers les résidents du lieu.

Anciennement un foyer pour les orphelins de guerre, l’établissement accueille aujourd’hui des enfants, 21 au total, âgés de 6 à 18 ans qui souffrent de troubles de comportement, à caractère psychotique. Ces enfants suivent un traitement thérapeutique dans ce qui est devenu leur lieu de vie. Le Foyer fête cette année ses 100 ans.

Rencontre avec les enfants

Le Roi s’est entretenu pendant une dizaine de minutes, d’abord avec les plus petits d’entre eux, et puis avec les plus grands. Ceux-ci étaient assez impressionnés de rencontrer Sa Majesté, qui lui, en retour, a affirmé être enchantée de ce moment passé avec les enfants.

Si la rencontre fut courte, elle était tout autant intense. De nombreuses questions ont été posées à Philippe 1er, parfois les plus naïves. « Pourquoi y a-t-il autant de caméras ? Un Roi gagne-t-il beaucoup d’argent ? Combien d’enfants avez-vous ? ». Un échange qui a visiblement beaucoup plu aux deux parties. Et puis des discussions plus sérieuses s’en sont suivies autour des projets de vie des enfants et adolescents.

Le Roi s’est ensuite rendu à l’ASBL Thermos, une organisation qui lutte contre l’exclusion. Outre l’assistance sociale, juridique, médicale et autre, des repas et des abris sont également proposés aux personnes en difficulté. L’asbl fête son 30ème anniversaire.