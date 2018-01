Julie Taton et Jean-Michel Zecca: leurs nouvelles aventures à Waterloo!

Leur histoire d’amour avait duré 8 ans. Depuis 2010, Julie Taton et Jean-Michel Zecca ont choisi des chemins séparés, et ils sont devenus parents chacun de leur côté. Cela ne les empêche pas d’investir tous deux dans la même ville : à Waterloo.

On se souvient d’un couple parmi les plus médiatiques que la télé belge ait jamais connu. Julie Taton et Jean-Michel Zecca s’étaient rencontrés à Miss Belgique. Il présentait, elle avait gagné.

Entre eux, quinze ans d’écart et huit pour une belle idylle avec beaucoup de hauts et plein d’orages aussi… Le cycle des disputes et des réconciliations ne s’était finalement interrompu qu’en 2010. Restés en très bons termes, les deux animateurs avaient même présenté ensemble, pendant deux ans, le « Belgium’s got talent » sur lequel avait misé RTL sans parvenir à rentabiliser durablement le concept à l’antenne…

Pâtes et bien-être...

Ce n’était pas leur première ni leur dernière déception professionnelle. Ces deux-là partageaient aussi l’espoir de faire une grande carrière à Paris. Les portes se sont entrouvertes devant eux, ils ont parfois eu l’impression que leur rêve allait se concrétiser. Mais les étincelles qu’ils ont faites en France n’ont finalement jamais allumé le feu.

Aujourd’hui, elle a presque 34 ans, lui est dans sa 50 e année. Le train de la gloire parisienne ne s’arrêtera plus. L’heure de passer à autre chose est arrivée. Par le plus grand des hasards, alors que la vie les a séparés, ces deux-là vont une nouvelle fois se retrouver sur le même terrain… Pas ensemble bien sûr, mais pas très éloignés… Lui dans les pâtes, elle dans le bien-être !